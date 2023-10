Caltanissetta, insediamento del Pg D’Anna: ad accoglierlo i Procuratori Patti e De Luca

Ad accogliere il procuratore generale Fabio D’Anna e’ stato Antonino Patti il quale gia’ ha lavorato in stretto contatto con lui durante gli anni a Caltanissetta.

Per 18 mesi Patti ha guidato l’ufficio nisseno di Caltanissetta dopo il trasferimento della Sava a Palermo. Una procura generale con pochi magistrati in servizio ed una pianta organica scarna rispetto alle esigenze dell’ufficio. Il pg Patti ha ricordato quando per anni per delle indagini veronesi sulle stragi studiarono per anni la meccanica delle Volkswagen.

“Ancora oggi – ha detto il pg Patti – questo ufficio si occupa del depistaggio avvenuto nel ’92”.

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca rivolgendo un saluto al nuovo procuratore generale D’Anna ha ricordato gli anni trascorsi a Messina quando bisognava far quadrare i conti sulle intercettazioni telefoniche.

“Questo e’ un ufficio – ha detto – in cui sono stati celebrati i processi sulle stragi, se ne stanno celebrando ancora cosi’ come se ne celebreranno in futuro. Sono sicuro che i due uffici riusciranno a rafforzare la sinergia fin qui avuta perche’ questo distretto ci sono situazioni delicatissime in cui e’ necessaria che vi sia la massima sinergia”.