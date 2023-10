Caltanissetta, F@MU: domenica una caccia al tesoro al Moncada con “Diario di una schiappa” e Michele Tripisciano

Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@MU 2023, Domenica 8 Ottobre 2023 la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada a Caltanissetta torna con un nuovo entusiasmante appuntamento gratuito e aperto a tutti.

La Pro Loco di Caltanissetta, curatrice dell’evento, seguendo la linea nazionale e il suo testimonial d’eccezione, ha scelto di abbinare personaggi storici e realmente esistiti che fanno parte della tradizione locale, con un personaggio della fantasia nato dalla penna di Jeff Kinney e diventato un fenomeno editoriale mondiale perché tanto amato dai bambini e adolescenti.

“Apriti museo con diario di una schiappa” sarà una caccia al tesoro tra le sale della Galleria Civica accompagnati da Michele Tripisciano e che avrà come testimonial proprio l’irresistibile e amatissimo “Greg”.

Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, che ha iniziato la scuola media e si ritrova in mezzo a compagni più alti di lui, bulli in ogni angolo, ragazze improvvisamente cambiate, amici di sempre con cui diventa difficile andare d’accordo e adulti che sembrano affetti da manie incomprensibili!

Greg è soprattutto un ragazzino come tanti e, nel suo modo goffo, imprevedibile ed esilarante, riesce a cavarsela sempre. Con il suo diario quotidiano un po’ scritto, un po’ disegnato, è diventato il paladino di una moltitudine di giovani lettori e lettrici in tutto il mondo.

Diario di una Schiappa di Jeff Kinney è oggi un classico mondiale della letteratura per ragazzi, tra le cinque serie di libri più venduti di tutti i tempi. Con oltre 275 milioni di copie vendute nel mondo, la serie Diario di una Schiappa è pubblicata in 76 paesi e tradotta in 65 lingue, tra cui il Latino e il Napoletano. Un successo continuo grazie anche alla sua capacità di conquistare alla lettura intere generazioni di ragazze e ragazzi, e anche i lettori più difficili.

Con questo speciale protagonista F@mu intente promuovere, ancora una volta, la cultura e i luoghi d’arte come spazi accessibili anche alle famiglie e ai bambini e sottolineare come non c’è un’età adatta per approcciarsi al questo mondo di storia e bellezza purché sia adattato alla curiosità e all’interesse dei singoli fruitori.

La Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada – ingresso da Largo Barile a Caltanissetta – domenica sarà eccezionalmente aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

L’entusiasmante “Caccia al tesoro” per bambini e adolescenti, si svolgerà con la speciale partecipazione di Michele Tripisciano e Greg alle ore 11 e alle ore 18.

L’ingresso e la partecipazione è libera e gratuita per tutti.