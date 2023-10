Caltanissetta, convenzione ASP e ADI Scarl per l’assistenza domiciliare gratuita per anziani e fragili

È stata firmata all’ASP di Caltanissetta la convenzione per rendere operativo, dal 1 Novembre 2023 anche a Caltanissetta, il servizio di assistenza domiciliare (ADI) per anziani e soggetti fragili.

Si tratta di una forma di cura e di supporto specialistico che consentirà al paziente di poter restare nella propria casa senza dover rinunciare a un monitoraggio periodico e uno sguardo professionale.

Il servizio è gratuito – perché finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale – e viene attivato attraverso il medico di medicina generale personale o il medico ospedaliero al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria.

La richiesta verrà poi valutata dall’ASP di Caltanissetta che provvederà, nel caso ci siano le condizioni di base, ad autorizzare e avviare il servizio.

Nella Provincia di Caltanissetta tra gli enti accreditati c’è l’ADI Scarl, società consortile costituita tra due realtà cooperative di importanza nazionale, SAMO e SAMOT.

“Il nostro obiettivo sarà quello di prenderci cura del paziente nella totalità del suo stato fisico e psichico – hanno spiegato i referenti ADI Scarl -. Coinvolgendo attivamente il familiare o caregiver, la persona potrà avere un netto miglioramento della qualità della sua vita andando a reinserirsi nel proprio ambiente familiare”.

Dopo una valutazione iniziale, infatti, sarà l’équipe specializzata di ADI Scarl ad andare direttamente a casa del paziente per prendersene cura seguendo il Piano Assistenziale Individualizzato (nel caso in cui sia necessario un intervento duraturo e indefinito nel tempo) o un Piano Riabilitativo Individuale (quando si ritiene che la malattia possa avere un decorso che porti verso il recupero completo e la sospensione del servizio).

Si alterneranno, secondo le necessità, medici, infermieri, operatori per la riabilitazione (fisica, psicosociale ed educativa) ed esperti in servizi socio-assistenziali (igiene personale, cura della persona, assistenza ai pasti).

Verranno presi in carico – su segnalazione dell’ASP – persone non autosufficienti in modo totale o parziale, non in grado di deambulare o di essere trasportate presso i presidi sanitari ambulatoriali e che siano affiancate quotidianamente da un Caregiver e vivano in condizioni abitative idonee.

“Come previsto dalla convenzione firmata oggi – prosegue l’ADI Scarl- ci prenderemo cura di pazienti, in genere anziani, con patologie o pluri – patologie che determinano una limitazione importante dell’autonomia o con patologie cronico-evolutive invalidanti di tipo neurologico, cardiaca grave, oncologico o in fase avanzata di malattie inguaribili, con BPCO in ventilo-ossigenoterapia, dialisi, nutrizione artificiale o altre condizioni che verranno valutate individualmente”.

Evitare il ricovero, del resto, non significherà ignorare il paziente ma sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri del Servizio Sanitario nazionale con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni no-profit.

Per maggiori informazioni o chiarimenti sul servizio gratuito e sulle modalità di attivazione è possibile contattare direttamente la sede Adi Scarl che si trova in Via Filippo Turati, 130 a Caltanissetta o al numero 0934 683830 o alla mail segreteria.cl@adicarl.it