Caltanissetta, Commissione invalidi civili. Incontro tra l’on. Mancuso e il direttore Asp Caltagirone

Il deputato di FI on. Michele Mancuso ha incontrato il direttore generale dell’asp Ing Alessandro Caltagirone in merito al funzionamento delle commissioni mediche per le invalidità civili. Il passaggio della competenze dall’INPS all’azienda sanitaria faceva ben sperare sull’efficacia e sulla capacità di copertura del territorio provinciale al fine di andare incontro alle centinaia forse migliaia di persone che ne fanno richiesta.

Ma come prima anche adesso sia la zona sud di Gela e dei comuni limitrofi che quella nord di Mussomeli e dei piccoli comuni del vallone ne restano anche adesso svantaggiati per le difficoltà a raggiungere il capoluogo nisseno.

Anche i tempi andrebbero migliorati trattandosi di persone spesso gravemente ammalate. Ho avuto la disponibilità e ne prendo atto che si porrà rimedio al più presto. Le quattro commissioni istituite a Caltanissetta devono occuparsi anche se non tutti i giorni del resto del territorio con almeno una presenza settimanale così da evitare soprattutto ai malati gravi e agli anziani il pendolarismo a volte anche in orari che mettono in difficoltà gli ammalati. Sono certo ribadisce l’onorevole Mancuso che sia stata colta l’urgenza di porre rimedio.