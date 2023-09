Serie D. Accursio Sclafani nuovo tecnico della Sancataldese che ha preso anche il difensore Dario Scuderi

In vista del derby siciliano di serie D con il Licata in programma domenica al Valentino Mazzola con il Licata (ore 15) arrivano buone notizie per la Sancataldese. La prima è che Accursio Sclafani sarà il nostro nuovo tecnico, non più traghettatore ma il Mister che guiderà la panchina verde amaranto per la stagione 2023 / 24.

La società dopo un’attenta e importante interlocuzione ha definito la scelta di lasciare alla guida della squadra il tecnico Sclafani a cui riponiamo tutta la nostra fiducia. Inoltre la società, dopo aver rescisso il contratto consensualmente con Sante Giacinti, s’è assicurata Dario Scuderi, difensore con oltre cento presenze in serie D. Scuderi arriva in Verde Amaranto con il giusto bagaglio d’esperienza per dare sostegno alla retroguardia Sancataldese.

Cresciuto nel settore giovanile del Trapani, Dario ha vestito subito le maglie di diversi club della massima serie dei dilettanti. Pro Patria, Rezzato, Vigasio, Calvina, Cittanovese, Giarre, Pianese, Atletico Uri e per finire Canicattì con il quale ha giocato la scorsa stagione. Classe ’98, ruolo difensore centrale, ma duttile in tutte le posizioni che riguardano la fase difensiva.