ROMA (ITALPRESS) – Al Senato è atteso alle 9 l’arrivo del feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano. La camera ardente verrà aperta in Sala Nassirya dalle 10. Le esequie di Stato civili si terranno martedì 26 settembre, alle 11.30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).