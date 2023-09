Mazzarino, mozione dei consiglieri d’opposizione per tutelare l’accordo sulle indennità economiche

Il Consiglio Comunale di Mazzarino si riunirà nuovamente per affrontare la questione del pagamento delle indennità economiche previste nel “Fondo Salario Accessorio 2022”.

Una mozione presentata dai consiglieri comunali Livio D’Aleo, Franco Lo Forte, Santo Vicari che da tempo sono impegnati nella tutela dei diritti dei lavoratori del Comune. In passato, grazie al loro intervento, il rinnovo contrattuale 2019-2021 è stato finalmente pagato solo dopo la presentazione di una loro mozione in Consiglio Comunale.

Il 30 dicembre 2022, la Delegazione Trattante del Comune di Mazzarino, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dal Segretario Generale e dai Responsabili di settore, insieme alle organizzazioni sindacali territoriali provinciali ed RSU dell’Ente, ha raggiunto un accordo all’unanimità noto come “Accordo Decentrato Integrativo” relativo all’anno 2022. Questo accordo è stato successivamente approvato dalla Giunta Municipale mediante la deliberazione n. 135/2022 il 31 dicembre 2022.

Tuttavia, a partire dal 4 settembre in corso, l’assemblea del personale dipendente del Comune di Mazzarino ha espresso preoccupazione per il fatto che la stragrande maggioranza delle indennità economiche previste nel “Fondo Salario Accessorio 2022” non è stata ancora erogata agli aventi diritto. Con un voto unanime dei dipendenti comunali in servizio, l’assemblea ha proposto di avviare la procedura per la proclamazione dello stato di agitazione del personale dipendente presso Sua Eccellenza il Signor Prefetto di Caltanissetta.

Di fronte a questa persistente situazione, i consiglieri comunali Livio D’Aleo, Franco Lo Forte, Santo Vicari constatano ancora una volta l’ennesimo inadempimento dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli obblighi contrattuali e degli accordi precedentemente sottoscritti. Pertanto, si vedono costretti a presentare questa ulteriore mozione al Consiglio Comunale in difesa dei lavoratori e dei loro diritti.

“Questa mozione ha l’obiettivo di garantire il rispetto degli accordi stipulati, assicurando che i lavoratori ricevano quanto loro spetta in conformità all’accordo sottoscritto. Il Consiglio Comunale continua a dimostrare il suo impegno costante per il benessere dei dipendenti e la tutela dei loro diritti contrattuali” hanno concluso i firmatari della mozione.