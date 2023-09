Mazzarino, consiglieri: “Medici di base prossimi alla pensione. A rischio l’assistenza dei cittadini”

I consiglieri comunali Livio D’aleo, indipendente, Franco Lo Forte del PD, e Santo Vicari del gruppo Civico per Mazzarino sono intervenuti per sottolineare i disagi generati alle famiglie relativamente al servizio sanitario e l’importanza cruciale del medico di base nel nostro sistema.

“La situazione che si prospetta per le famiglie di Mazzarino è estremamente preoccupante, con seri disagi all’orizzonte – spiegano -. Il medico di medicina generale rappresenta il fulcro su cui si basa l’intero sistema di tutela della salute pubblica. A lui sono affidati compiti fondamentali, come la prima interpretazione dei sintomi e la prescrizione degli eventuali esami strumentali, al fine di indirizzare i pazienti verso eventuali specialisti.

Con il tempo, la figura del medico di famiglia è diventata essenziale per tutti i cittadini, diventando un punto di riferimento imprescindibile.

Tuttavia, a partire dal prossimo mese di novembre, è probabile che alcuni medici di base della nostra città avranno raggiunto il meritato diritto alla pensione. Saranno pochi i posti disponibili che potranno essere coperti dai medici in servizio, il che comporterà un grave disagio per coloro che non riusciranno a trovare un riferimento per questo servizio essenziale, che deve essere garantito a tutti.

Nella migliore delle ipotesi, ci aspetta una situazione caotica con studi medici affollati e lunghe code presso i medici ancora in servizio. Non osiamo immaginare i disagi che migliaia di cittadini, soprattutto le categorie protette e gli anziani che necessitano di un’assistenza continua, dovranno affrontare.

In considerazione di quanto sopra esposto, chiediamo un intervento autorevole da parte del Sindaco presso gli uffici commissariali della ASL di Caltanissetta. Questo intervento mira ad accelerare tutte le pratiche burocratiche necessarie per garantire un rapido ricambio e una sostituzione dei professionisti che cesseranno la loro attività.

Coprire con urgenza le carenze che si verificheranno nella nostra città diventa indispensabile e prioritario. Questo è particolarmente rilevante per chi, come il Sindaco, ricopre il ruolo di responsabile della sanità cittadina”.