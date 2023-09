Eccellenza. Pro Favara -Nissa si gioca sabato 30 settembre al Saraceno di Ravanusa (ore 16)

Nel girone A del campionato di Eccellenza, grande anticipo sabato 30 settembre per la quarta giornata tra la Pro Favara e la Nissa. L’attesa sfida tra le due corazzate del campionato si giocherà allo stadio comunale Saraceno di Ravanusa con fischio di inizio alle ore 16.

La partita, rispetto a quella di Coppa Italia che era stata disputata a porte chiuse a Porto Empedocle, si disputerà a porte aperte. Alla Nissa Fc sono stati riservati 140 posti che la società biancoscudata ha il compito di mettere in vendita.

Il cost del biglietto, come reso noto dalla Nissa Fc, è di 10 euro, che diventano 5, biglietto ridotto, per Under 14 e donne. Prevedibile la caccia al biglietto, anche perchè a Caltanissetta la Nissa di Giovannone ha riacceso vecchi entusiasmi che sembravano ormai irrimediabilmente sopiti.

Basti pensare che il pubblico è lievitato parecchio al “Tomaselli”, senza parlare del numero di sponsor che stanno sostenendo la società e anche del generale spirito di unione che regna in Città attorno alla Nissa. Intanto, la squadra si allena al “Tomaselli” con grande attenzione in vista di una partita importante che la Nissa affronta da capolista contro una Pro Favara in ritardo in classifica di 2 lunghezze.