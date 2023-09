Eccellenza. Nuovo colpo di mercato per la Nissa: preso il terzino sinistro Alessio Pedicone

Nuovo colpo di mercato per la Nissa che, grazie all’abilità del suo ds Ernesto Russello, è riuscita ad assicurarsi Alessio Pedicone. Si tratta di un terzino sinistro classe 2002 che la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D con il Catania.

Dunque, giocatore di qualità ed esperienza nonostante i suoi 21 anni di età. Alessio è di Cosenza, ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Alessio, da questo pomeriggio è un nuovo giocatore della Nissa e va a rinfoltire un reparto già altamente competitivo, quello della difesa.

Pedicone ha maturato esperienze con il Catania, ma anche vestito le maglie di Trapani, Casarano, Fasano in Serie D e Pescara in B dove ha esordito tra i professionisti, in un match di Coppa Italia Tim.