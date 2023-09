Eccellenza. La Nissa punta al tris di vittorie in campionato contro l’Unitas Sciacca. C’è il bus navetta per i tifosi da piazza Marconi

Terza di campionato per la Nissa che domenica 24 settembre alle 15,30 gioca in casa con l’Unitas Sciacca. L’obiettivo è la vittoria per mantenersi in vetta alla classifica e a punteggio pieno. Match impegnativo perchè l’Unitas Sciacca è squadra tosta.

Nel frattempo, alla vigilia del match di domenica arrivano importanti novità logistiche: la Nissa ha comunicato che, “vista la concomitanza con l’allestimento a Pian del Lago del luna park della fiera di San Michele, l’amministrazione comunale, in occasione della partita di domenica Nissa-Unitas Sciacca, con fischio d’inizio alle 15,30, ha istituito a piazza Marconi, a partire dalle ore 14,00, due bus navetta che consentiranno ai tifosi di raggiungere lo stadio Tomaselli”.

“Il servizio di trasporto verrà poi ripetuto al termine della gara, con partenza dallo stadio sino a raggiungere il centro cittadino. Sarà, inoltre, consentita la sosta delle auto nel piazzale antistante il PalaCannizzaro, sino ad esaurimento dei posti.

La Nissa invita i sostenitori ad evitare l’utilizzo delle auto, recandosi a gruppi in piazza Marconi, per usufruire dei bus navetta. La società biancoscudata ringrazia il sindaco Gambino e l’amministrazione comunale per avere approntato l’importante servizio di trasporto pubblico verso lo stadio Marco Tomaselli. I ringraziamenti vanno estesi anche al nostro Davide Volpe, responsabile dei rapporti tra la società biancoscudata e le istituzioni, per avere profuso un grande impegno al fine di una tempestiva risoluzione della problematica.

Il confronto con l’Unitas Sciacca arriva alla terza giornata con la Nissa che nelle precedenti due gare, ha sempre vinto con identico risultato di 1-0. La formazione saccense è comunque un osso duro e la Nissa dovrà prestare molta attenzione in quanto i neroverdi possono contare su una squadra ben organizzata.

Per il match con lo Sciacca sono attesi non solo tantissimi tifosi nisseni, ma anche molti saccensi. Le due società sono gemellate per cui tra le due tifoserie vige un legame per il quale è facile prevedere per la gara di domenica una festa sportiva tra le due tifoserie al di la del risultato che maturerà in campo.

Il costo dei biglietti è il seguente:

Tribuna “ROSSA” centrale €.15,00

Tribuna “BLU” laterale €. 10,00

Curva Nord €. 5,00

Curva Sud (ospiti) €. 10,00

Il tagliando partita acquistabile on line su live ticket al link:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=450793&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=325174#ancWizard oppure presso POSTA Nissena sita in via Amico Valenti, n. 125.

E’ possibile acquistare il biglietto anche presso i seguenti rivenditori:- Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36; Caffe’ Sport – via Lincoln, 46; Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27; Agenzia Better – via F. Paladini 78; Punto G – via consultore Benintendi, 29; Special Bar – viale della regione, 154; La Posta che volevi – via degli Orti, 88; FreeStyle – Via F. Turati, 106; Big & Small – via Don Minzoni 205.

Il match sarà arbitrato da una donna, Giorgia Arcoleo di Palermo. Massimo riserbo sulla formazione anti Unitas Sciacca. Ecco quella probabile: Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Barrera, Ruano, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Gueye. (Foto Nissa Fc).