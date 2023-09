Caltanissetta, Inner Wheel: domenica il XIII torneo di beneficienza di Tennis Padel

“Shine a light”, che tradotto in italiano incentiva ad “accendere una luce”, è il motto scelto dalla Presidentessa internazionale dell’Inner Wheel e che, anche a Caltanissetta, sta incentivando la presidentessa Maria Iosé Dibenedetto e le socie del club nisseno a promuovere cultura, benessere e bellezza.

Ed è con questo intento che domenica 1 ottobre torna la XIII edizione del Torneo di Tennis – Padel. La competizione sportiva, che si svolgerà al Tennis Padel “La Baita”, sarà l’opportunità per raccogliere fondi e finanziare una borsa di studio dedicata ad Anna Maria Oberto Danesi, socia scomparsa qualche anno fa e che nella sua vita privata e attività di service si è sempre spesa per sostenere la crescita formativa dei giovani in difficoltà.

Sarà possibile scegliere la formula più indicata alle proprie esigenze.

L’iscrizione al torneo e pranzo (Adulti 15€ e ragazzi fino a 13 anni 10€) oppure la sola iscrizione a torneo o il solo pranzo (Adulti 10€ e ragazzi fino a 13 anni 5€).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3281572465 oppure 3337342254