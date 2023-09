Caltanissetta, Di Dio: “illuminazione scarsa in via Due Fontane, serve un intervento di implementazione”

Il consigliere comunale del gruppo misto, Fabrizio Di Dio, ha depositato un’Interrogazione che domanda all’Amministrazione se ha in programma il potenziamento dell’illuminazione pubblica, nel tratto di strada di via Due Fontane che collega a via Leone XIII e viale Luigi Monaco.

Nel documento si legge “che più volte è stata lamentata da cittadini la scarsa illuminazione pubblica nell’arteria in questione e che in data 07.09.2023 la seconda Commissione consiliare permanente si è recata sui luoghi, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Frangiamone, al fine di verificarne l’effettiva criticità”.

Il consigliere Di Dio, nell’affermare che “tutto il suddetto tratto stradale è privo di illuminazione pubblica”, cosa “condivisa anche dall’assessore al ramo” durante il sopralluogo effettuato con la seconda Commissione, fa presente, inoltre, che “questo tratto stradale è transitato assiduamente da giovani che frequentano i locali ubicati nelle vicinanze” e che, pertanto, “si ritiene necessaria la collocazione di pali di illuminazione pubblica”.

Per tali ragioni il Consigliere del gruppo misto ha chiesto all’Amministrazione comunale “se ritiene opportuno, e con urgenza, predisporre il potenziamento dell’illuminazione pubblica nella zona in questione e, in caso di risposta affermativa, i tempi stimati per la fattibilità del progetto di implementazione”.