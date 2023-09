ATI Caltanissetta: avviso pubblico per selezionare il Direttore generale dell’ente

L’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale www.aticaltanissetta.it, l’Avviso pubblico per la selezione del Direttore generale dell’Ente di governo dell’ambito di Caltanissetta, per la regolazione del servizio idrico integrato (ATI Caltanissetta).

La presentazione della candidatura, da parte degli interessati in possesso dei requisiti, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 25/10/2023 a mezzo PEC all’indirizzo ati@pec.aticaltanissetta.it, non sono ammesse altre modalità di trasmissione della domanda di partecipazione, a pena di irricevibilità della stessa. I compiti e i poteri del Direttore Generale sono definiti dallo Statuto, egli avrà la rappresentanza organizzativa e gestionale, è il capo del personale e sovrintende agli uffici, partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e dà esecuzione ai suoi provvedimenti, ha la legale rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, stipula i contratti e le convenzioni, a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei rappresentanti.

L’attività di verifica delle domande di partecipazione e di valutazione dei curricula vitae dei candidati, è affidata ad una commissione tecnica nominata dal Consiglio Direttivo. Saranno valutate le esperienze e conoscenze nei seguenti ambiti: svolgimento di funzioni di direzione in Pubbliche Amministrazioni ovvero in società ed Enti pubblici o privati, gestione del servizio idrico integrato e delle funzioni esercitate dagli Enti di governo degli ambiti, con particolare riguardo alla normativa europea, statale e regionale che regola il settore, gestione dei finanziamenti di opere e progetti a valere sui programmi comunitari, statali e regionali, contratti pubblici, affidamenti degli appalti e acquisizione di forniture e servizi, gestione e sviluppo di reti idriche civili ed industriali, comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione, lingua inglese, sistemi informatici e applicativi in uso alla P.A. (gestione della contabilità, delle risorse umane, amministrazione trasparente, protocollo ecc.).

Il Direttore generale sarà nominato dall’Assemblea dei rappresentanti, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Ente.