ANCI Sicilia, Gambino: “dal Governo Schifani ascolto attivo e aumento delle risorse finanziarie”

Al Palazzo d’Orléans di Palermo si è tenuto un importante incontro tra i vertici dell’Anci Sicilia e il Governo Schifani.

I primi cittadini presenti in rappresentanza dei territori dell’isola e di tutti gli abitanti hanno avuto modo di ascoltare le linee guida della prossima finanziaria ma anche di dar voce alle esigenze dei comuni.

Erano presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e gli assessori all’Economia e alle Autonomie locali Marco Falcone e Andrea Messina.

“Abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito all’aumento delle risorse finanziarie spettanti ai comuni siciliani per un totale di 400 milioni di euro – ha commentato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino-

Ottima l’idea di un tavolo periodico in cui i sindaci possano avere un contatto diretto col governo regionale.

La speranza è che la voce dei Sindaci venga ascoltata fino in fondo e che vengano accolte le istanze dei cittadini che rappresentiamo”.