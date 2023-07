Caldo torrido in tutta l’Italia con picchi oltre i 40 gradi soprattutto in Sicilia e in Sardegna.

Caltanissetta raggiunge i 41 gradi di media ma le temperature percepite vanno ben oltre.

Le Stazioni meteo collocate lungo il territorio nisseno e limitrofo (registrate da https://www.meteocaltanissetta.it/stazioni-meteo/) indicano alle ore 14:00

Via Piave: 42.4 °

Via Paladini: 39.3 °

Contrada Niscima: 42.3 °

San Cataldo (Pizzo Carano): 41. 6 °

San Cataldo (Viale della Rinascita): 40.8 °