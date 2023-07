Serie D. La Sancataldese prende l’attaccante Schena. Accordi raggiunti nelle ultime ore anche con diversi Under

Prende quota il mercato della Sancataldese. Tra i colpi di mercato, oltre agli accordi sottoscritti con diversi Under, c’è stato quello con l’attaccante Antonio Schena. Nato a Taranto nel 1999 l’ex punta centrale della Mariglianese ha perfezionato il contratto con la società verde amaranto che lo vedrà impegnato nel reparto offensivo di mister Pietro Infantino.

Schena ha fatto la sua prima apparizione nella massima serie dilettantistica nella stagione 2018/19 con il Bitonto e poi ancora serie D con il Città di Isernia, Corigliano, Marina di Ragusa, Aversa e Fanfulla. Antonio Schena cresciuto nelle giovanili di Avellino e Foggia e poi ha subito mostrato la possibilità e la capacità di poter giocare in campionati difficili e di livello come la serie D. Schena arriva a San Cataldo con la consapevolezza di trovare una piazza in cui poter fare bene.

Inoltre la Sancataldese ha preso anche il difensore classe 2004 Gaspare Galfano che arriva dal settore giovanile del Palermo. Inoltre s’è assicurato anche il terzino Emanuele Ozawie, under classe 2004 cresciuto nella primavera del Catanzaro con il quale lo scorso anno ha collezionato 30 presenze suscitando l’interesse di mister Infantino e del DS Lo Bianco. Un altro Under molto interessante che è stato preso dalla Sancataldese è Ismaele Bonaccorso, difensore classe ’05 cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia, lo scorso anno ha militato nelle fila della Don Carlo Misilmeri. Altro giocatore proveniente dal Don Carlo Misilmeri è Federico Siino, centrocampista classe 2004.

Dalle giovanili del Palermo, invece, arriva Gabriele Mazza, under classe 2004 cresciuto nella primavera del Palermo. Lo scorso anno Gabriele si è ben distinto siglando 15 marcature e vincendo il campionato. Infine è arrivato in maglia verdeamaranto anche Giuseppe Zappulla giovane centrocampista classe 2005 cresciuto nel Palermo FC e con esperienza in eccellenza nel Resuttana San Lorenzo.