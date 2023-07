Serie D. Diego Ficarra è il nuovo Direttore dell’Area tecnica della Sancataldese

Un nuovo importante innesto nell’area tecnica per la Sancataldese. Il canicattinese Diego Ficarra è infatti ufficialmente il nuovo Direttore dell’Area Tecnica. Il nuovo responsabile dell’area tecnica ha firmato l’accordo che lo lega alla società verdeamaranto.

Il nuovo Direttore andrà ad arricchire di esperienza la dirigenza verdeamaranto, anche perché il suo enorme bagaglio professionale di ex atleta e di consulente in varie società di Serie A potrà essere un valore aggiunto importante per la Sancataldese che, dunque, si avvarrà di una figura di spessore per la gestione della sua area tecnica.