Scontro tra due auto nell’agrigentino: 5 feriti

Incidente stradale lungo la statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ nell’Agrigentino. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrada all’altezza del km 227, a Licata. Cinque le persone ferite, per uno dei quali si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La strada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e il traffico è deviato sulla viabilità comunale. Sul posto sono intervenute, oltre alle forze dell’ordine, le squadre Anas per la gestione della viabilità.