La palermitana 17enne Gloria Di Bella è miss Isole Eolie, prenderà parte alla prefinale di “Miss Italia

Gloria Di Bella è miss Isole Eolie Eletta a Lipari, prenderà parte alla prefinale di “Miss Italia” (ANSA) – ROMA, 23 LUG – Gloria Di Bella, 17 anni, di Palermo, è Miss Isole Eolie. E’ stata eletta, ieri sera, nello stupendo scenario del Castello di Lipari durante la prima delle finali regionali, organizzata dalla società Brand Eolie unitamente all’associazione Glamour Production, esclusivista per la Sicilia. A consegnare l’ambita fascia è stato il vice sindaco di Lipari, Saverio Merlino. ” Frequento il liceo classico e mi piacerebbe diventare medico oltre che entrare nel mondo dello spettacolo. Mi appassiona il cubo di Rubik che so risolvere. Pratico, inoltre, tanto sport e in particolare pallavolo , ginnastica artistica e nuoto. Grazie Lipari, grazie Isole Eolie ” ha detto la miss. Di Bella, con la fascia di Miss Isole Eolie, prenderà parte alle prefinali nazionali.