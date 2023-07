La Nissena Sharon Gruttadauria a Miss Italia: un Tecnico di Radiologia con la fascia Miss Grosseto

La mattina indossa il camice di Tecnico di Radiologia Medica all’AOUP di Pisa Cisanello e la sera il body nero arricchito dalla fascia di Miss Grosseto 2023 e dalla corona riservata alla candidata che conquista il primo posto assoluto alle selezioni preliminari del concorso nazionale Miss Italia.

È la storia di Sharon Gruttadauria, Nissena di origine e Pisana di adozione.

Dopo le scuole superiori la ragazza, appena maggiorenne, si è trasferita nel Comune toscano per motivi di studio. Concluso il percorso accademico è stata assunta come Tecnico di Radiologia Medica ma non ha perso la voglia di mettersi in gioco e poter vivere esperienze nuove ed entusiasmanti che esulano completamente dalla sua professione e dalla routine quotidiana.

Le selezioni per arrivare alle finali nazionali di Miss Italia sono lunghe e includono diverse tappe provinciali e regionali. Il sorriso e la simpatia di Sharon hanno conquistato la giuria già più di una volta. Dopo il secondo posto a Miss Bellezza Rocchetta conquistato a Camaiore Viareggio e a Massa Carrara, Sharon ha conquistato la corona e proclamata Miss Grosseto 2023. A premiarla, sul palco, erano presenti – tra gli altri – la giuria tecnica, il Sindaco e il delegato Miluna.

Un buon trampolino di lancio per Sharon che auspica di poter arrivare molto lontano.