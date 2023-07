La nissena Giulia Maria Mammola nuova commissaria di Polizia a Varese

E’ stata ricevuta dal Questore il nuovo Commissario della Polizia di Stato, dott.ssa Giulia Maria Mammola, proveniente dal 111° Corso Commissari della Polizia di Stato, da poco assegnata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Varese. La dott.ssa Mammola, nata a Caltanissetta, 27 anni, laureata in Giurisprudenza all’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha svolto per la durata di diciotto mesi il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 presso il Tribunale di Milano – IX sezione Penale e da ottobre 2022 e’ abilitata all’esercizio della professione forense. Nel corso del periodo di formazione svolto a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia ha conseguito il Master di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della Sicurezza presso l’Universita’ degli Studi di Roma “la Sapienza”.