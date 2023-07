Fontanarossa, navette aeroporto Catania per Comiso, Palermo e Trapani

L’aeroporto di Catania, per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi, ha approntato in accordo con Enac e con il supporto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo etneo. I primi autobus sono partiti stamani verso le tre destinazioni: altri autobus sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni. La Sac invita i passeggeri a contattare le compagnie aeree per avere informazioni sul proprio volo.