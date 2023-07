Eccellenza. Campagna abbonamento Nissa 2023/2024: ecco punti vendita, prezzi e riduzioni

Ecco la nuova campagna abbonamenti per la Nissa 2023/2024. La società ha reso note le modalità per abbonarsi. I punti vendita dove è possibile acquistare i tagliandi:

Tabaccheria Dellutri – via S. Giovanni 36;

Caffè Sport – via Lincoln 46;

Punto G – via C. Benintendi 29;

Caff. bar Special – v.le della Regione 154,

La posta che volevi – via Degli Orti 88,

Free Style di Amico Michele via Turati 106.

Da oggi 14 luglio al 31 luglio è possibile acquistare l’abbonamento scontato:

Tribuna blu laterale 100 euro

Curva 40 euro

Dal 1° agosto, invece, si osserveranno i seguenti prezzi:

Tribuna elite rossa + cuscino Nissa 250 euro

Tribuna blu laterale 120 euro, ridotto 100 euro

Curva 60 euro, ridotto 40 euro

Riduzione prevista per over 65, Under 13 – 16 e donne.

Disabili in carrozzina (con accompagnatore) ingresso gratuito per entrambi. Nel corso della stagione verrà indetta la giornata biancoscudata, nella quale non saranno validi gli abbonamenti stagionali