Caltanissetta, la signora Franca vince l’auto elettrica di “Ecoattivi”. Premi Dusty anche per altri 50 Nisseni

Differenziare è una buona prassi civica, un segno tangibile di rispetto dell’ambiente e un’opportunità per vincere premi. Lo sanno bene la signora Franca Grigoli e altri 50 cittadini nisseni.

Si è svolta al Comune di Caltanissetta, infati, la premiazione dei vincitori del Concorso nazionale e locale Ecoattivi a cui hanno partecipato il sindaco Sindaco Gambino Roberto, i dipendenti dell’ufficio ufficio tecnico Tomasella, Leonardi, Chiarelli , Mastrosimone e Bosco, l’assessore, il direttore Dusty dell’unità territoriale di Caltanissetta Santo Mirisola, il Responsabile dei servizi ambientali Dusty a Caltanissetta Mario Meli e Ivan Benza, il rappresentante di Achab Group, l’azienda promotrice concorso Ecoattivi.

Grazie ai comportamenti virtuosi di rispetto dell’ambiente, una cittadina nissena, la signora Franca, ha ricevuto questa mattina l’assegno di vincita dell’auto elettrica Ami Citroen, che le sarà consegnata fisicamente i prossimi mesi. Auto arrivata grazie ai premi previsti dalla App “Ecoattivi”, dispositivo dedicato proprio alle abitudini di quei cittadini particolarmente attenti alle scelte più “green”.

Sono stati premiati anche i 50 cittadini vincitori del concorso locale promosso dall’azienda di igiene ambientale Dusty e dal Comune di Caltanissetta, hanno ricevuto 50 buoni del valore di 25 euro

da spendere nei negozi locali aderenti all’iniziativa, secondo un’ottica di rilancio e attenzione anche dell’economia locale.

L’INIZIATIVA. In migliaia hanno scaricato l’apposita applicazione Ecoattivi, un’app che mira a creare una community di cittadini impegnati per accrescere le proprie conoscenze ambientali,

muoversi in modo sostenibile, riciclare materiali differenziati alle isole ecologiche, e ridurre i propri rifiuti con il compostaggio domestico o acquistando meno imballaggi. Buone abitudini che hanno premiato la signora Franca, cittadina nissena che ha vinto il premio al primo posto del podio, ossia l’auto elettrica messa in palio fra tutti i Comuni italiani partecipanti al progetto e i suoi concittadini vincitori del concorso locale.

Attraverso l’app è possibile accumulare punti e ottenere dei biglietti virtuali per partecipare all’estrazione dei premi in palio! L’obiettivo del progetto è diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità e premiare i comportamenti positivi dei cittadini.

Il concorso appena concluso ha visto, nella città di Caltanissetta, la partecipazione di 1.756 cittadini che hanno realizzato più di 3 milioni di punti!

I successi sono fatti di azioni concrete, e non sono finiti, contribuisci anche tu: scarica l’App EcoAttivi per partecipare al NUOVO concorso 2023/24!

L’App è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone, attraverso gli store Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it.