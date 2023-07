Caltanissetta, Cantaestate: giovedì 13 la semifinale degli artisti in gara

Secondo appuntamento con il “Cantaestate” di Caltanissetta, il format musicale che sta portando in città artisti talentuosi di tutta la Sicilia.

Dopo il successo della prima serata, lo scorso giovedì 6 luglio, gli artisti in gara si esibiranno ancora una volta davanti la giuria e il pubblico nel palco allestito nel locale “Old Wild West” di via Due Fontane a Caltanissetta.

Questa sera, nel contest canoro nato da un’idea Sandro Giglio e Aldo Alesso (insieme nella foto) e organizzato da Crazy Art e Cuore Chiaro, la performance dei “Senior” sarà con un arrangiamento acustico per poter consentire di apprezzare al meglio la loro voce e rendere la serata sempre più affascinante.

Si faranno conoscere dal pubblico anche altri 4 Kids in gara che, nonostante la giovane età, promettono grandi sorprese.

Chi supererà questa fase accederà alla finale che si terrà il prossimo giovedì 20 luglio 2023. Per l’ultimo giovedì del mese, 27 luglio, invece sarà regalato alla città il “Cantaestate direzione palco”. Nella scalinata di San Francesco a Caltanissetta si esibiranno i migliori artisti che in questa terza edizione hanno conquistato pubblico e giuria.

Sono stati coinvolti per valutare e votare le performance degli artisti Fabrizio Angotti, Ignazio Cianciolo, Debora Di Pietra, Roberto Gallà, Giuseppe La Spisa, Jessica La Verde, Danilo Lapadura, Luigi Scarnato, Corrado Sillitti e Pasquale Tornatore.

Ad accompagnare i concorrenti e contribuire ad animare tutte le serate in programma, sarà presente una band composta da Gaetano Buttigè (Piano e tastiere), Francesco Grillo (Basso elettrico), Miky Giordano (Chitarra elettrica), Emanuele Maniscalco (Batteria) e Giovanni Vitale (Chitarre acustiche).

Saliranno sul palco questa sera:

Sophia Marchese (Valeria), Lavinia Di Stefano (La Notte), Salvatore Amato (Bocca di Rosa), Angelica Curatolo (Come Saprei), Giovanni Cumella (Crazy), Krizia Lupo (I put a spell on you), Giuseppe Giardina (Lacrime di piombo), Vincenzo La Greca (Come la luna), Debora Ancona (I have a Nothing), Maria Tumminaro (Nobody’s Wife), Giada Caroleo (2 respiri), Raffaella Di Dio (E come se), Agata Sardo (Respect), Enrico Oliva (Shallow), Grazia Todaro (Eye in the Sky), Giorgia Giordano (Credo) e Aurora Mule (Rolling in the deep).

L’evento è aperto al pubblico e gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare. L’appuntamento di questa sera con la semifinale di “Cantaestate”, condito con emozioni e talento, è alle ore 20.30 all’Old Wild West di Caltanissetta.