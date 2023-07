Al via il Sicily Food Festival: prima tappa a Marsala, dal 8 al 10 Settembre a Caltanissetta

Un itinerario enogastronomico all’insegna della qualità e del divertimento nella doppia tappa di Marsala (Trapani) dal 20 al 23 luglio e di Caltanissetta dall’8 al 10 settembre. Il cibo è amore, cultura, aggregazione e condivisione, un “piacere unico” tra arte e fantasia. Sarà questo il leitmotiv della 7/ma edizione del “Sicily Food Festival”, organizzato da Davide Merlino, delegato nazionale della sezione street food e Ambasciatore del Gusto DocItaly. Un viaggio sensoriale enogastronomico con protagonista “il cibo” in un tripudio di sapori, colori, profumi e odori rigorosamente siciliani. I riflettori si accenderanno in un doppio appuntamento: a Marsala dal 20 al 23 luglio realizzato in collaborazione con il Marsala Kite Fest e dall’8 al 10 settembre a Caltanissetta. ll Sicily Food Festival negli anni è diventato protagonista di tantissime piazze siciliane, riscuotendo sempre grandi consensi fino a rappresentare oggi uno dei migliori palcoscenici per tutte quelle aziende che vogliono presentare al grande pubblico le proprie eccellenze e professionalità.

Ad aprire ufficialmente la kermesse dedicata allo street food sarà Marsala, che per 4 giorni trasformerà il Monumento ai Mille in un vero e proprio percorso esperienziale alla scoperta della tradizione enogastronomica siciliana, facendo degustare piatti tipici come pane ca meusa, panelle e crocchè della famosissima Antica Focacceria San Francesco di Palermo, lo storico presidio slow food sfincione bianco bagherese proposto dall’antico Forno Valenti, l’immancabile cannolo di Piana degli Albanesi e la variante al pistacchio di Bronte.