Un uomo viene punto da un calabrone, va in shock anafilattico e muore

S’è rivelata purtroppo fatale la puntura di un calabrone per un 73enne di Cantavenna, frazione di Gabiano, nel Monferrato Casalese. L’uomo, punto dall’insetto è stato colpito da uno shock anafilattico.

Per altro, la vittima, consapevole della propria allergia alle punture di calabroni, teneva a casa un auto iniettore di adrenalina per affrontare eventuali reazioni allergiche, ma purtroppo pare non sia riuscito ad utilizzarlo in tempo in quanto lo shock anafilattico s’è rivelato tragicamente fatale per la sua persona.