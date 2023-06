Ultimato nelle Madonie un innovativo percorso di “Montagnaterapia”

Si è da poco ultimato, nelle magnifiche Montagne madonite, un percorso di “Montagnaterapia”.

La Montagnaterapia, è una innovativa tecnica terapeutico-educativa per il trattamento, la riabilitazione e la prevenzione di problemi socio sanitari e di inclusione in popolazioni di persone fragili (autistici, disabili fisici e mentali, soggetti con disturbi psichiatrici, dipendenti da sostanze o comportamentali, adolescenti problematici, pazienti in riabilitazione o in cura per malattie internistiche, cardiologiche, neurologiche, incidenti, etc.).

Il percorso è organizzato magnificamente dalla “SIMonT”, che è la prima ed unica Società scientifica italiana che si occupa di Montagnaterapia in maniera specifica, l’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Petralia Sottana amministrato dal Sindaco Pietro Polito. Anche il Sindaco del Comune di Ganci Giuseppe Ferrarello si è mostrato molto sensibile alla montagnaterapia è intende organizzare una ulteriore esperienza in tal senso.

I percorsi di riabilitazione hanno un’importanza rilevante nel processo di crescita, nel breve, medio e lungo periodo, soprattutto per le persone affette da autismo, aiutano a migliorare le capacità relazionali l’inclusività sociale nonché non ultimo migliorare le condizioni di salute psicofisica.