Turista di 78 anni accusa malore dopo un bagno in mare a Salina e muore

Ha accusato un malore mentre stava tornando in barca dopo un bagno refrigerante ed è morta. E’ accaduto a Salina nelle Isole Eolie. Qui una turista tedesca in vacanza a Santa Marina Salina è morta dopo un lungo tentativo di rianimazione.

La donna, 78enne originaria di Ginevra, stava facendo il bagno in mare quando ha deciso di ritornare indietro, sulla barca, per chiedere aiuto agli amici che erano in vacanza con lei.

Immediati i soccorsi al porto di Salina ma nonostante i tentativi di rianimarla dei sanitari del 118 è morta. La donna è stata trasferita dai carabinieri all’obitorio di Lipari per le valutazioni di rito che hanno confermato il decesso per cause naturali. Nelle prossime ore la salma sarà restituita alla famiglia.