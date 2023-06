Truffe del falso avvocato che telefona chiedendo danaro per presunto risarcimento: nel mirino due anziani. Le raccomandazioni della Polizia

Ancora truffe di sedicenti professionisti a danno di anziani. Stavolta il caso ha riguardato sedicenti avvocati. E’ successo ad Ancona dove sono state segnalate due truffe ad anziani, attuate con la modalità del falso avvocato, che chiama rappresentando alle vittime (in questo caso una donna del 1938 ed un’altra del 1941) che il loro figli/e, sono state coinvolti in incidenti, chiedendo danaro per pagare un presunto risarcimento. Una modalità attuata da vigliacchi criminali, per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato.

In entrambe le circostanze le vittime sono state contattate telefonicamente, hanno fornito indirizzo alla truffatrice giunta sul posto, che si è finta la segretaria dell’Avvocato, consegnandole oltre 1000 euro in contanti per ciascuno episodio, insieme a monili e gioielli in oro e pietre preziose, ed in un caso addirittura bancomat e pin, dovendo poi i familiari della parte lesa procedere anche al blocco della carta.

La Questura di Ancona, nell’ottica di contrastare le più comuni modalità di approccio truffaldino nei riguardi degli anziani, con la collaborazione della Confartigianato, ha ideato una brochure particolarmente intuitiva, con richiami in dialetto, volta a destare l’attenzione del lettore su alcune situazioni che possono favorire il raggiro e quindi esporre la vittima al reato, minorandone la difesa “Non aprire la porta…”,

“Non dare confidenza per strada…”, “ Non fornire informazioni personali al telefono…”, sono alcuni degli avvertimenti formulati, per tutelare i nostri Anziani – patrimonio della collettività- per rinnovare l’attenzione dei nostri Nonni sui pericoli che possono incrociare, anche nello svolgimento di banali commissioni quotidiane.