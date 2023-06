Un drammatico incidente, quello che ha visto un motociclista perdere la vita. E’ successo a Caerano San Marco, nel Trevigiano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il centauro s’è schiantato con la sua moto dopo averne perso il controllo.

L’uomo è morto sul colpo. A nulla infatti sono valsi i soccorsi poiché per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.