Tragedia nel mondo del ciclismo: morto German Chaves dopo essere stato investito da un furgone mentre si stava allenando

Ennesima tragedia nel mondo del ciclismo: nella giornata di ieri il 28enne colombiano German Chaves è stato investito da un furgone mentre si stava allenando. Non c’è stato nulla da fare per il tesserato del Team Sistecrédito, morto sul colpo. Purtroppo nell’incidente stradale ha perso la vita anche il padre, deceduto qualche ora più tardi in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata sulle strade di Chocontá, al chilometro 64 della strada per Tunja. Il corridore si stava allenando per il suo team, la squadra di Sistecrédito, ma l’impatto con un furgone ha interrotto la sua sessione di lavoro nel modo peggiore. L’allenatore di Chaves lo ha ricordato come un ragazzo molto disciplinato che dedicava tanto tempo all’allenamento.

Germán Chaves ha fatto parte di formazioni Continental come la Coldeportes-Zenú (dal 2017 al 2019) e la EPM Scott (nel 2020 e nel 2022), è stato argento tra gli Under 23 al campionato nazionale a cronometro e ha vinto la Fusagasugá Clásica, davanti al suo compagno di squadra Julián Cardona e all’esperto Omar Mendoza.