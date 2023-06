Tgroup e Università Partenope, insieme nel nome della sostenibilità: l’azienda con sede a Caltanissetta lancia proposte sul tema ambiente

CALTANISSETTA. Si scrive T Sustainibility, ma vuol dire Generare valore attraverso politiche sostenibili. Insieme è il titolo di un evento sul tema della sostenibilità che porta la firma di Tgroup spa, con sede ad Caltanissetta, organizzato in collaborazione con l’Università Parthenope.

Un’iniziativa di ampio respiro, che farà sentire la sua eco dal nord a sud d’Italia, su un tema quanto mai attuale, in continuo divenire, che abbraccia e tocca tutti settori produttivi, commerciali, economici e finanziari. Appuntamento l’8 giugno alle ore 9 a Villa Doria D’Angri (Via F. Petrarca, 80 – Napoli)

“In un mondo in piena rivoluzione e protagonista di continui cambiamenti, è fondamentale che imprese, enti pubblici e istituzioni universitarie, guidino la società verso una linea più inclusiva e sostenibile, vedendo nella sostenibilità, l’unica opportunità di crescita per le imprese del futuro”

Ad intervenire sul tema, nella giornata, dopo i saluti di Antonio Garofalo, Rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope; Roberto Cerchione e Ivana Quinto, rispettivamente Coordinatore scientifico e Docente Università degli Studi di Napoli Parthenope e Giuseppe Terracciano, Presidente Tgroup spa, che daranno inizio ai lavori, ci saranno le voci autorevoli di Michele Agazzi, Business Development Continental Europe – Elite; Pasquale Busiello, Relationship Manager SACE; Andrea Buccione, Partner KPMG; Vito Vigliotti, CFO TGroup spa; Paolo Mazzeo, Manager EFRAG; Ciro Armigero, ESG Advisor; Piera Centobelli, Università degli Studi di Napoli Federico II; Maurizio Amato, CSR Manager Tgroup; Renato Passaro, Delegato Terza Missione Università degli Studi di Napoli Parthenope. Ai relatori il compito di portare la propria testimonianza, accomunate dallo stesso impegno, di percorso di trasformazione e pratiche aziendali sostenibili.

Alla Tgroup il grande merito di aver portato il tema al centro dell’attenzione in un evento di respiro nazionale e non solo, avendo chiamato, figure autorevoli, che lasceranno testimonianze preziose. Un’iniziativa che non finirà con la conclusione del convegno, ma aprirà un dibattito senza confini.

“Siamo fieri di presentare con grande passione e coinvolgimento questo incontro, che sarà il primo di una lunga serie, volto a identificare le nuove tecnologie sostenibili per affrontare i cambiamenti .” – ha dichiarato , il Presidente di T Group, Giuseppe Terracciano – “Quello del futuro è un tema cruciale e noi vogliamo trovare risposte ai rapidi cambiamenti e proporre nuove chiavi di lettura per un mondo sostenibile”.

Tgroup è oggi una moderna e innovativa società che offre una serie completa di servizi ed infrastrutture per il trasporto e la logistica di qualunque tipo di merce su pallet e colli, attraverso una rete di distribuzione specifica supportata da IT e organizzazione, che permette di raggiungere l’Italia e l’Europa con tutti mezzi propri di varia portata e carica, che attraverso una rete strutturata è in grado di relazionarsi con qualsiasi canale distributivo sia esso Ho.Re.Ca, Normal Trade, G.D., D.O. L’azienda offre un servizio che parte dal prelievo della materia prima dai magazzini del cliente, garantendo lo stoccaggio della merce in magazzini sicuri.

Tgroup dispone di ampi magazzini situati in aree strategiche per lo smistamento in Italia ed in Europa. Queste strutture, distribuite in modo capillare in prossimità delle zone di commercio, favoriscono lo scambio delle merci fra i diversi sistemi di trasporto.

Attualmente, conta ben 44 filiali logistiche (Alessandria, Bari, Cagliari, Sassari, Novate Milanese, Caltanissetta, Marsala, Palermo , Piacenza , Livorno, Massa Carrara, Verona, Roma, Seregno, Novara, Perugia, Trento, Siena, Biella, Padova, Vercelli, Napoli, Nola, Torre Annunziata, Pompei, Ancona, Avellino, Bergamo, Brescia, Bologna, Calvatone, Monselice, Pordenone, Firenze, Forli-Cesena, Lucca, Pomponesco, Pisa, Rimini, Salerno, Settimo Torinese, Teverola, Catania) per stoccaggio, logistica e distribuzione che coprono una superficie totale di circa 150.000 mq.

Tgroup opera già da tempo sui mercati internazionali. Attualmente i principali mercati di riferimento in Europa sono Inghilterra e Germania. Ma la vision è orientata alla copertura dei principali mercati.