Tennis. Dall’11 al 25 giugno torna il Torneo Open Città di Caltanissetta con un montepremi di 15 mila euro

CALTANISSETTA. Torna l’Open più ricco d’Italia, il Torneo Open Città di Caltanissetta. Dall’11 al 25 giugno al Tennis Club Caltanissetta i migliori tennisti del circuito si danno appuntamento per aggiudicarsi la vittoria ed un montepremi da 15.000 euro.

Il tabellone femminile sarà inserito nel circuito “Race to Palermo” che mette in palio una WILD CARD per il torneo WTA Palermo Ladies, in programma dal 15 Luglio al Country Club.

Una ghiotta occasione per le giocatrici di altissimo livello che scenderanno in campo. L’ingresso sarà gratuito.