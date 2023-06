Sicilia. Tragedia in mare: ritrovato corpo senza vita di un sessantenne annegato

Un uomo di 60 anni è morto annegato nelle acque antistanti il lido Bellatrix ad Aci Castello. Il corpo senza vita, secondo quanto riporta BlogSicilia, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, allertati dalla Capitaneria di Porto dopo una segnalazione. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso.

L’uomo è stato rinvenuto privo di sensi. I pompieri lo hanno recuperato e trasferito con un gommone alla Capitaneria di Porto, che procederà alle indagini per identificarlo e ricostruire come sia annegato. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita in obitorio.

Sul posto, oltre ai pompieri e alla Capitaneria di Porto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La Procura di Catania ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte e le indagini sono affidate alla guardia costiera per risalire all’identità della vittima. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi come il malore mentre nuotava. Si attendono gli accertamenti medico-legali per far luce su quanto accaduto