SERRADIFALCO. Presso la sede di SICILBANCA, in via Duca, IN ARTE associazione culturale e Collettivo Sicily Made presentano la V edizione di Performare Festival, manifestazione che mette al centro della propria azione la danza contemporanea e la ricerca artistica.

La conferenza si svolgerà sulla piattaforma Meet, oggi lunedì 26 giugno alle ore 18.00 e in presenza presso la Sala Conferenze SICILBANCA (via Duca, 30) a Serradifalco (CL). Modera il giornalista Michele Bruccheri.