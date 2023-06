Serradifalco. Il 22 giugno alle 18 presentazione dello sportello permanente per lo screening oncologico

SERRADIFALCO. Sarà presentato oggi a Serradifalco lo sportello permanente per lo screening oncologico. La presentazione avverrà alle ore 18.00 presso la Sala della Comunità della Chiesa Madre di Serradifalco. Lo sportello è stato voluto dall’associazione No Serradifako di Marcello Palermo ed è in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta e il Comune di Serradifalco.

La presentazione, dopo i saluti dell’Arciprete Don Biagio Biancheri e del Vescovo Mons. Antonio Migliore, prevede gli interventi del Presidente dell’Associazione No SerradifalKo ONLUS – Dott. Marcello Palermo; del sindaco, di Serradifalco Leonardo Burgio.

Per la direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta prevista la presenza del Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, del Direttore Sanitario Dr. Luciano Fiorella, della Responsabile ff del Centro Gestionale Screening Oncologici ASP Caltanissetta – Dr.ssa Maria Milena Sanfilippo;

del Direttore ff dell’UOC Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva P.O. S. Cataldo, Dr. Salvatore Cammilleri; della Responsabile dell’UOS Screening del Catcinoma alla Mammella ASP CL – Dr.ssa Giuseppina Guadagnino; della Responsabile U.O.S Consultori Familiari ASP CL – Dr.ssa Rosaria Riccobene.

e della Responsabile ff U.O.S. Screening Cervice Uterina – Dr.ssa Daniela Anzelmo.