Sedicenne si tuffa nelle acque del lago per fare il bagno e muore annegato

Un giovane di 16 anni è annegato nel lago di Endine, territorio di Spinone al Lago. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ragazzo, che era in compagnia di alcuni coetanei, si sarebbe tuffato per fare il bagno ma non sarebbe più riemerso. Gli amici del sedicenne hanno subito lanciato l’allarme, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Il giovane, di origini egiziane, si trovava in gita sulla riva del lago assieme ad altri ragazzi di una cooperativa di Cremona alla quale era affidato. La famiglia si trova in Egitto. Sul posto i vigili del fuoco e i sommozzatori, oltre ai mezzi del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.