Scontro tra un Tir e una minicar: morto 51enne alla guida dell’auto

Ha avuto la peggio un uomo di 51 anni che, a bordo della sua minicar, s’è scontrato con un Tir. L’incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale SP64, all’altezza del comune di Capannoli, in provincia di Pisa.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, la vittima si trovava a bordo della minicar e, per cause ancora in fase di accertamento, in un tratto rettilineo si sarebbe scontrato con il mezzo pesante.

Il cinquantunenne è morto sul colpo e la sua autovettura è uscita completamente distrutta nell’impatto. Il medico del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.