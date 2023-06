Scontro macchina- furgone – autobus: muore la nonna, grave il nipotino di 4 anni

Muore la nonna, grave il nipotino di 4 anni. E’ tragico il bilancio dell’incidente avvenuto a Roma tra via Nomentana e Poggio Fiorito. Per cause ancora da accertare una macchina, un furgone e un autobus dell’Atac si sono scontrati: ad avere la peggio è stata l’utilitaria, una Fiat Panda, che nell’impatto è andata completamente distrutta.

Nell’impatto è morta una donna di sessantadue anni ed è rimasto ferito un bambino di quattro anni che viaggiava con lei a bordo dell’auto. Le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma. Per estrarre il piccolo dalle lamiere dell’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato il gruppo da taglio.

I vigili urbani stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica del tragico incidente al fine di accertare eventuali responsabilità. Probabile che possano essere visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.