Riesi. Gran successo a Licata per la mostra fotografica “Estrazioni Siciliane” di Giuseppe Calascibetta

RIESI. Nei giorni scorsi si è inaugurata a Licata nella sala convegni Rosa Balistreri del Chiostro Sant’Angelo in via Largo Santissimo Salvatore, la mostra fotografica Estrazioni Siciliane di Giuseppe Calascibetta. Una mostra in bianco e nero di paesaggi urbani necessarie a raccontare i contrasti economici, sociali e architettoniche del entroterra siciliano.

Uno sguardo necessario ad analizzare un quadro di insieme di comuni che con la loro storia, arte e paesaggi potrebbero creare un turismo alternativo ma che molte volte non riescono a credere o gestire in maniera ottimale le loro risorse culturali, sociali e di capitale umano. Un’analisi condotta dal fotografo Giuseppe Calascibetta di Riesi, laureato in Economia Aziendale.

“Questa mostra- spiega Calascibetta- nasce dalla volontà di raccontare la periferia della Sicilia che comprende tutti quei comuni lontani dai grandi nodi commerciali e delle grandi rete autostradali che di fatto vengono isolati dal turismo siciliano che si ammassa nelle grandi città costiere. Ecco perché ho voluto raccontare questi comuni che conservano tracce architettoniche del passato ma che non vengo valorizzate a livello turistico; usando come linguaggio artistico le proiezioni della luce sulle grandi opere architettoniche che creano ombre e contrasti tali da creare a sua volte nuove forme geometriche. Una mostra che ho presentato nel 2022 a Torino per raccontare una Sicilia inedita rispetto all’innumerevoli immagini che compaiono sui motori di ricerca di internet.

Questa mostra di paesaggi urbani è collegata alla mostra Lurtiani che ho presentato nei giorni scorsi a Caltanissetta, incentrata sul capitale umano. Penso che il paesaggio e il capitale umano sono due risorse che molte spesso vengono sotto valutate; che potrebbero costruire un vantaggio competitivo non indifferente per la nostra isola. Voglio ringraziare il sindaco del Comune di Licata, Dott. Angelo Balsamo, l’assessore Maria Sitibondo, e il presidente della Pro Loco di Licata che mi stanno ospitando. Un ringraziamento speciale va ovviamente ai ragazzi del Servizio Civile e Pierangelo Timoneri”.

La mostra fotografica Estrazioni Siciliane promossa dalla Pro Loco e dal Comune di Licata durerà fino al 25 giugno 2023.