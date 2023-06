Polizia Postale mette in guardia contro la truffa su proposte di investimenti

Sono numerose le segnalazioni arrivate di recente alla Polizia postale che riguardano truffe basate su false proposte di investimenti in azioni di società partecipate dallo Stato.

Utilizzando loghi di prestigiose aziende o l’immagine di personaggi noti, perfino politici, i truffatori pubblicizzano sui social networks investimenti che promettono guadagni facili e immediati.

Il link proposto rimanda su siti web fraudolenti dove viene chiesto l’inserimento di dati sensibili, anagrafici e fiscali, in modo da poter avere accesso ai conti bancari delle vittime.

La Polizia postale ha in corso mirate attività investigative per individuare gli autori dei reati ma comunque raccomandiamo di diffidare delle promesse di guadagni facili con poco sforzo e di consultare sempre i siti della Consob e della Banca d’Italia per essere sicuri che gli intermediari siano autorizzati.

L’invito è quello di verificare che le campagne proposte siano reali semplicemente consultando i siti ufficiali delle società coinvolte. Non pagare ulteriori somme di denaro per sbloccare somme già versate ma soprattutto di non fornire MAI dati sensibili prima di aver fatto le verifiche necessarie.