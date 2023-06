Piccoli Semi di Cittadinanza: al Don Bosco di Gela si concludono le attività della prima sezione primavera avviata con il progetto

Bambini e genitori in festa al plesso Falcone – Borsellino dell’istituto Don Bosco, a conclusione delle attività legate alla sezione primavera avviata grazie al progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che intende ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta. Grazie al progetto venti bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi hanno potuto partecipare alle attività scolastiche realizzate dalle educatrici e dagli operatori che hanno collaborato con il progetto. Alla manifestazione erano presenti l’assessore Ugo Costa e il presidente del Circolo ARCI Le Nuvole di Gela (capofila del progetto).

Il dirigente scolastico Rosalba Marchisciana ha fatto gli onori di casa e intervenendo ha sottolineato l’importanza che progetti di questo tipo rivestono per i bambini. L’assessore Costa ha elogiato la realizzazione di questi percorsi educativi, mentre il presidente del Circolo ARCI ha parlato più in generale del progetto, realizzato grazie a una rete costituita da amministrazioni comunali, scuole e associazioni del terzo settore nel sud della provincia di Caltanissetta.

Per illustrare le attività dei bambini è stata allestita una mostra fotografica e a conclusione della manifestazione ai bimbi della “primavera” sono stati consegnati dei diplomi di partecipazione. Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nei mesi scorsi, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Grazie al progetto, gli istituti scolastici potranno ospitare 120 bambini in più rispetto a quelli già iscritti. Sarà potenziato il servizio di micro-nido di Riesi e realizzati sedici laboratori pensati per rafforzare il percorso educativo dei bambini.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org .