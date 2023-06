Nel Ragusano due fratelli accoltellati nel corso di una rissa

Due fratelli tunisini sono stati accoltellati nel corso di una rissa verificatasi nel Ragusano, e più precisamente a Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli, La rissa è avvenuta nel lungomare della località balneare e per di più in presenza di numerosi bagnanti.

I due giovani hanno riportato ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. Sul posto è arrivato il 118 che ha provveduto a trasportare i due feriti all’Ospedale di Modica. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso per una ricostruzione dell’accaduto e delle cause, oltre che per risalire all’identità di chi ha accoltellato i due fratelli.