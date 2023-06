Tragedia a San Martino delle Scale (Monreale) dove un uomo di 78 anni è morto a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. L’anziano è rimasto intossicato nella sua abitazione in via Frati Minori. I soccorsi sono stati immediati ma non sono bastati a salvargli la vita.

I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per accertare le cause dell’incendio.