In Provincia di Caltanissetta la Regione finanzia interventi nello stadio “Carvello” di Delia

La Regione Siciliana finanzierà interventi su impianti sportivi nelle province di Caltanissetta, Catania e Messina. La giunta, nel corso dell’ultima riunione, ha dato infatti il via libera a un cofinanziamento di oltre un milione di euro, pari al 50 per cento dei fondi necessari per le opere. L’altra metà sarà garantita dalla ripartizione per il 2022 del Fondo unico nazionale del Turismo (Funt) portando così le somme disponibili a quasi 2,2 milioni di euro.

In provincia di Caltanissetta, saranno finanziati interventi sul complesso sportivo “Michele Dario Carvello” di Delia. Tra le opere previste, ci sono la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio, la realizzazione del manto erboso e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Nel Catanese è prevista, invece, a Mineo la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo polivalente di contrada Nunziata. Il costo per ciascun intervento è stimato in 700 mila euro. Nel Comune messinese di Nizza di Sicilia, infine, con una cifra di oltre 777 mila euro sarà completato e messo in sicurezza il campo di calcio di contrada Landro.

Ciascun intervento verrà finanziato al 50 per cento dalla Regione Siciliana e l’altra metà dallo Stato, dato che si tratta di progetti inseriti nel Piano degli investimenti finanziato con il Funt.