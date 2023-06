Il sancataldese Fabrizio Lipani ha lanciato InLoyalty Platform, uno spin-off di Intarget

Fabrizio Lipani, originario di San Cataldo, ha lanciato uno spin-off di Intarget, a cui la stessa azienda partecipa per il 40%: si tratta di InLovalty, che si propone come arricchimento dell’offerta di Intarget concentrato sul lower funnel.

Intarget dunque lancia la Intarget Loyalty Platform, un software per rendere fluido il percorso verso la loyalty, che implementa la gamification dell’esperienza d’acquisto con un approccio omnicanale e introduce i digital collectibles per attrarre nuovi pubblici. Il modello di business basato anche sulla success fee garantisce la condivisione delle sorti tra i consulenti Intarget e i retailer, per un percorso comune verso i risultati, come come l’empowerment della matrice RFM (Recency, Frequency e Monetary).



“In Intarget lavoriamo al fianco dei Retailer per progettare esperienze di acquisto personalizzate con i vantaggi offerti dalle ultime tecnologie. Con Intarget Loyalty Platform permettiamo di attivare una relazione diretta con il consumatore fidelizzando la base dei clienti già presenti, di accrescere il valore del cliente nel tempo e, al contempo, di garantire alle aziende l’acquisizione dei dati di prima parte nel pieno rispetto del GDPR” afferma Nicola Tanzini – Presidente esecutivo e Founder di Intarget.

La piattaforma propone un modello di fidelizzazione che passa attraverso tecnologie a registro distribuito al servizio di un CRM che può essere anonimizzato per permettere esperienze personalizzate, pur rispettando totalmente la privacy, l’UX semplice e intuitiva assicura fluidità dalla scelta alla finalizzazione dell’acquisto.

“Di fronte a un periodo storico in cui le varie crisi globali hanno portato verso una diffidenza generalizzata, anche il rapporto tra azienda e cliente va coltivato con attenzione: se si considera che la probabilità di vendere a un cliente già acquisito si aggira tra il 60 e il 70% a fronte del 5-10% con un nuovo cliente, si comprende quanto il lavoro sulla fidelizzazione sia essenziale per i retailer.

In più attualmente le strategie aziendali sono poco integrate, basti pensare che nel 2022 solo il 6% delle imprese ha implementato una strategia avanzata per l’omni canalità, con Intarget Loyalty Platform abbiamo cercato di ovviare a questa mancanza di fluidità, che mina il percorso verso la fidelizzazione, sfruttando l’innovazione tecnologica e la competenza dei nostri esperti, per offrire un’esperienza duratura e piacevole che le aziende potranno mettere al servizio dei propri clienti.” Dichiara il sancataldese Fabrizio Lipani, co-founder di InLoyalty, spin-off di Intarget.

L’user experience farà perno sulla gamification: il cliente potrà registrarsi in modo semplice e veloce, senza dover condividere informazioni sensibili, e potrà subito cominciare a fare acquisti online o in store fisici. A ogni acquisto o azione particolare, come un feedback o una condivisione, corrisponderà un premio costituito da punti decentralizzati, che potrà spendere, di nuovo, in store fisici od online. La funzionalità semplice e coinvolgente del wallet renderà la relazione con il brand un’esperienza piacevole, permettendo allo stesso tempo all’azienda di calibrare al meglio le proprie azioni ottimizzando le strategie di marketing.

InLoyalty, prima società spin-off dell’ecosistema Intarget, ne integra i servizi per il customer journey e si propone così come arricchimento dell’offerta dell’azienda concentrato sul lower funnel. Intarget è il partner per la consulenza strategica nel customer journey.

Fondata a Pisa nel 2001, conta oggi 5 ulteriori sedi a Milano, Roma, Lugano, Ginevra e Shanghai. Da oltre vent’anni affianca aziende e brand per la copertura ottimale del customer journey, costruendo strategie di marca efficaci e misurabili. Intarget supporta brand nazionali e internazionali in un percorso verso la piena maturità digitale e il raggiungimento degli obiettivi di business prefissati. Grazie ad un team internazionale composto da più di 160 professionisti, mira a rendere di valore e migliorare l’interazione tra persone e brand, sfruttando al massimo le potenzialità offerte da tecnologie e piattaforme digitali e realizzando soluzioni tecnologiche innovative.

L’ecosistema di soluzioni prende forma dai centri d’eccellenza di Intarget, articolandosi in:

Marketing solutions per la consulenza strategica su attività digital cross-media e cross-country atte a coprire l’intero customer journey.

Data & Tech solutions per l’integrazione e l’implementazione di infrastrutture tecnologiche e piattaforme avanzate (cloud e A.I.) in grado di potenziare il marketing.

Creative solutions per la progettazione e il design della User Experience e la produzione di contenuti multimediali video, photography, motion graphics, 3d & post production che trasformano i touchpoint in esperienze memorabili. Per maggiori informazioni: www.Intarget.net