Il 25 giugno c’è il Rinascimento a Caltanissetta con l’atteso evento “Alla Corte dei Moncada”

CALTANISSETTA. Domenica prossima, 25 Giugno, in diversi luoghi della città, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune e della Pro Loco di Caltanissetta APS, si svolgerà l’evento “Alla Corte dei Moncada”, per rievocare il Rinascimento a Caltanissetta, un periodo poco conosciuto ai più, ma che ha segnato fortemente la storia e la cultura della nostra città. Tra il Quattrocento e il Cinquecento, infatti, Caltanissetta ha ospitato la corte dei Moncada, nella quale, come in tutte le altre corti rinascimentali, è rappresentata ogni forma di arte.

Per celebrare l’evento, a Palazzo Moncada sarà allestita una mostra moncadiana, con apertura sabato 24 alle ore 18:00. Nella mattinata di domenica 25, a partire dalle ore 9:30, nel piazzale dinanzi Palazzo Moncada vi sarà un torneo di tiro con l’arco storico, a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna e della Compagnia Arcieri e Balestrieri del Castello di Enna.

Alle ore 11:00 una Santa Messa dedicata alla memoria dei Moncada sarà celebrata nella chiesa di San Domenico e sarà seguita dalla visita alla cripta della stessa chiesa dove sono stati sepolti alcuni componenti della nobile famiglia.

La cripta rimarrà aperta e visitabile anche nel pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30. In tale occasione l’Associazione Moncada mostrerà ai visitatori le diapositive con i ritratti dei principi che si sono succeduti a Caltanissetta in quei due secoli. Alle 19:30 nell’atrio della biblioteca Scarabelli si svolgerà una festa rinascimentale con musiche, danze e canti dell’epoca.

Le musiche saranno eseguite da Vincenzo Bono, Raimondo Mantione, Paolo Pellegrino, con strumenti d’epoca. I madrigali saranno cantati dal gruppo vocale Amoris Laetitia, diretto dalla Maestra Laura Gallo, le danze saranno eseguite dagli studenti del Laboratorio di danze rinascimentali del Liceo Scientifico A. Volta, coordinato dalla maestra Alessandra Giunta. La direzione artistica e la regia sono di Sergio Vinciguerra.