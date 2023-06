Grossa rotoballa di fieno gli finisce addosso e lo schiaccia: tragica fine per un agricoltore

Muore schiacciato da una grossa rotoballa di fieno. E’ accaduto a Potenza. Qui un uomo di 72 anni è morto in un incidente agricolo dopo che una rotoballa di fieno gli è finita addosso schiacciandolo.

La vittima, a quanto sembra, stava svuotando l’erba essiccata al sole da un mezzo di sua proprietà quando, improvvisamente, è stato schiacciato dalla rotoballa. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, ma non ce l’ha fatta a seguito delle gravi lesioni da lui riportate nell’incidente.